En el estadio Banco Pichincha, la selección de Ecuador en el amistoso ante Bolivia.

La Selección Ecuatoriana de fútbol concluyó oficialmente su calendario competitivo de 2026 con un triunfo 2-0 ante Bolivia en el estadio Monumental de Guayaquil. Con este resultado, el combinado dirigido por Marcelo Gallardo entra en una pausa de cuatro meses antes de retomar la actividad en el 2027.

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, el retorno de La Tri a las canchas está programado para la primera doble fecha internacional del 2027, ventana que se disputará entre el 22 y el 30 de marzo de 2027. En ese lapso, el cuerpo técnico volverá a reunir a sus figuras que militan en el exterior y en el torneo local.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya trabaja en la planificación logística y deportiva para confirmar a los dos rivales de esta jornada. Debido a que las selecciones europeas estarán comprometidas con el inicio de la UEFA Nations League, el abanico de opciones se concentra en combinados de Sudamérica y de la CONCACAF.

Entre los posibles contrincantes que maneja la dirigencia ecuatoriana destaca la selección de Brasil, con la que existen conversaciones avanzadas para concretar un amistoso de alta exigencia. Asimismo, se evalúan alternativas frente a equipos norteamericanos o centroamericanos que buscan rodaje internacional en esa misma ventana.

Respecto a las posibles sedes para los encuentros de marzo, la FEF analiza dos escenarios principales: disputar los compromisos en territorio estadounidense, con Nueva York como una de las plazas favoritas por la masiva presencia de migrantes ecuatorianos, o jugar en condición de local en Quito o Guayaquil.

Estos partidos de preparación resultarán fundamentales para que Gallardo consolide su idea de juego, pruebe nuevas variantes tácticas y evalúe a futbolistas jóvenes con miras a los próximos desafíos oficiales del ciclo mundialista.