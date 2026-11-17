EN VIVO | Ecuador finaliza el primer tiempo con dos goles a su favor
La selección de Ecaudor enfrenta a Bolivia en su segundo partido amistoso de la fecha FIFA
Cotejo amistoso por fecha FIFA entre las selecciones de Ecuador y Costa Rica, en el Estadio Olímpico Atahualpa.
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Actualizado:
17 nov 2026 - 20:21
Este martes 17 de noviembre, la selección ecuatoriana medirá fuerzas contra el combiando boliviano en un segundo partido amistoso por la fecha FIFA de noviembre.
El encuentro se disputará en el estadio Monumental Banco Pichincha a las 18:30.
Sigue el minuto a minuto del partido
Faltan pocos minutos para que empiece el encuentro. Los equipos forman previo su salto a la cancha.
17/11/2026
18:28
¡Equipos a la cancha!
Los seleccionados saltan al campó de juego y se forman para presentarse al público que se congregó en el Estadio Monumental Banco Pichincha.
17/11/2026
18:29
Suena el Himno de Bolivia
La ceremonia arranca con el himno de Bolivia. El equipo y el cuerpo técnico canta con fervor.
17/11/2026
18:30
El Himno de Ecuador retumba en Guayaquil
Los jugadores y el público asistente entona el himno nacional. El ambiente se encuentra lleno de patriotismo y optimismo. 'La Tri' busca una nueva victoria.
17/11/2026
18:35
Balón en cancha
00:00
18:37
¡Inicia el partido!
Un error a los siete segundos casi termina en gol para Ecuador
03:50
18:41
Tiro de esquina para Ecuador
John Yeboah cobra un corner, la juega genera peligro pero no culmina el gol
10:00
18:47
Primeros 10 minutos de juego
La Tri genera oportunidades y busca adentrarse en el territorio rival. Dos centros y fallas defensivas de Bolivia generaron oportunidades de ataque y gol
12:40
18:49
Se apagaron más de la mitad de las luminarias
Un fallo provoca que se apaguen las luminarias en el Estadio Monumental. El partido se encuentra paralizado
15:50
18:53
Se reanuda el encuentro
Las luces vuelven a iluminar el escenario deportivo y se reanuda el juego
16:20
18:53
¡Yeboah se pierde el gol!
El juegador ecuatoriano en el intento de definir al arco resbaló en la cancha y pierde la oprotunidad de abrir el marcador
19:50
18:57
¡GOOOOOL DE ECUADOR!
La juagada nace de un tiro de esquina, entre cabeceos el defensa Willian Pacho conecta con John Mercado, jugador que termina anotando el primer gol del partido
23:40
19:01
La muralla de Ecuador frusta el acercamiento de Bolivia
La defensa de 'La Tri' demuestra porque es una de las más sólidas y evita que se acerque al arco ecuatoriano
27:00
19:04
Minuto de hidratación
El arbitro paraliza el encuentro para un minuto de hidratación. Los equipos aprovechan para conversar y definir sus estrategias previo a la reanudación del juego
33:00
19:11
Tiro de esquina para Bolivia
Una pelota parada que no logra ser interpretada como acción de peligro causa que Bolivia pierda una oportunidad de gol
38:00
19:15
Jackson Porozo se pierde el gol
Un tiro de esquina no logra ser jugada de gol, pero muestra los espacios que la defensa boliviana deja
45:00
19:23
Se añaden cinco minutos más al primer tiempo
48:15
19:25
¡Llegó la segunda de Ecuador!
Un pase de John Yeboah conecta con John Mercado, quien termina centrando para Jordy Caicedo y logra convertir el segundo gol del partido a falta de dos minutos de finalizar el primer tiempo
50:00
19:27
Fin del primer tiempo
El primer tiempo culmina con un marcador de dos goles a favor de Ecuador
45:00
19:48
Arranca el segundo tiempo. Ecuador busca la victoria
Se pone a rodar el esférico en el Monumental. El primer cambio de 'La Tri: sale Moisés Caicedo e ingresa Jeremy Sarmiento. Piero Hincapíe se queda con la banda de capitán
60:00
20:01
Se han jugado los primeros 15 minutos del segundo tiempo
Bolivia empieza a recuperar el balón. Ecuador deja espacios y el ritmo de juego avanza a ritmo desacelerado
62:00
20:07
Cambios en Ecuador
Arroyo, Caicedo, Mercado, Hincapié salen e ingresan Estupiñán, Páez, Rodríguez y Angulo.
71:00
20:15
Cambios en Ecuador
Vite, Pacho y Yeboah dejan el campo de juego e ingresan Alcívar, Torres y Valencia.
Esta es la terna arbitral confirmada:
Árbitro central: Kevin Ortega (Perú)
Asistente 1: Leonar Soto (Perú)
Asistente 2: Stephen Atoche (Perú)
Cuarto árbitro: Roberto Pérez (Perú)
VAR: Augusto Menéndez (Perú)
AVAR: Joel Alarcón (Perú)
QM: Oswaldo Segura (Ecuador)
Este es el 11 confimado de Ecuador
La alineación no presenta cambios y mantiene a los jugadores que disputaron el encuentro contra Costa Rica
'La Tri' llegó al Monumental
Mediante redes sociales, la FEF mostró imágenes inéditas de la llegada del combinado nacional al estadio Monumental.
Además, de que indicó cuales serán los dorsales para este partido.
Así formará Bolivia
El partido podrás disfrutar por la señal abierta de Teleamazonas, página web, y transmisiones en vivo en plataformas digitales.
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