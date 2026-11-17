Cotejo amistoso por fecha FIFA entre las selecciones de Ecuador y Costa Rica, en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Este martes 17 de noviembre, la selección ecuatoriana medirá fuerzas contra el combiando boliviano en un segundo partido amistoso por la fecha FIFA de noviembre.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental Banco Pichincha a las 18:30.

Sigue el minuto a minuto del partido

Faltan pocos minutos para que empiece el encuentro. Los equipos forman previo su salto a la cancha.

¡Equipos a la cancha! Los seleccionados saltan al campó de juego y se forman para presentarse al público que se congregó en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Suena el Himno de Bolivia La ceremonia arranca con el himno de Bolivia. El equipo y el cuerpo técnico canta con fervor.

El Himno de Ecuador retumba en Guayaquil Los jugadores y el público asistente entona el himno nacional. El ambiente se encuentra lleno de patriotismo y optimismo. 'La Tri' busca una nueva victoria.

Balón en cancha

¡Inicia el partido! Un error a los siete segundos casi termina en gol para Ecuador

Tiro de esquina para Ecuador John Yeboah cobra un corner, la juega genera peligro pero no culmina el gol

Primeros 10 minutos de juego La Tri genera oportunidades y busca adentrarse en el territorio rival. Dos centros y fallas defensivas de Bolivia generaron oportunidades de ataque y gol

Se apagaron más de la mitad de las luminarias Un fallo provoca que se apaguen las luminarias en el Estadio Monumental. El partido se encuentra paralizado

Se reanuda el encuentro Las luces vuelven a iluminar el escenario deportivo y se reanuda el juego

¡Yeboah se pierde el gol! El juegador ecuatoriano en el intento de definir al arco resbaló en la cancha y pierde la oprotunidad de abrir el marcador

¡GOOOOOL DE ECUADOR! La juagada nace de un tiro de esquina, entre cabeceos el defensa Willian Pacho conecta con John Mercado, jugador que termina anotando el primer gol del partido

La muralla de Ecuador frusta el acercamiento de Bolivia La defensa de 'La Tri' demuestra porque es una de las más sólidas y evita que se acerque al arco ecuatoriano

Minuto de hidratación El arbitro paraliza el encuentro para un minuto de hidratación. Los equipos aprovechan para conversar y definir sus estrategias previo a la reanudación del juego

Tiro de esquina para Bolivia Una pelota parada que no logra ser interpretada como acción de peligro causa que Bolivia pierda una oportunidad de gol

Jackson Porozo se pierde el gol Un tiro de esquina no logra ser jugada de gol, pero muestra los espacios que la defensa boliviana deja

Se añaden cinco minutos más al primer tiempo

¡Llegó la segunda de Ecuador! Un pase de John Yeboah conecta con John Mercado, quien termina centrando para Jordy Caicedo y logra convertir el segundo gol del partido a falta de dos minutos de finalizar el primer tiempo

Fin del primer tiempo El primer tiempo culmina con un marcador de dos goles a favor de Ecuador

Arranca el segundo tiempo. Ecuador busca la victoria Se pone a rodar el esférico en el Monumental. El primer cambio de 'La Tri: sale Moisés Caicedo e ingresa Jeremy Sarmiento. Piero Hincapíe se queda con la banda de capitán

Se han jugado los primeros 15 minutos del segundo tiempo Bolivia empieza a recuperar el balón. Ecuador deja espacios y el ritmo de juego avanza a ritmo desacelerado

Cambios en Ecuador Arroyo, Caicedo, Mercado, Hincapié salen e ingresan Estupiñán, Páez, Rodríguez y Angulo.

Cambios en Ecuador Vite, Pacho y Yeboah dejan el campo de juego e ingresan Alcívar, Torres y Valencia.

Esta es la terna arbitral confirmada:

Árbitro central: Kevin Ortega (Perú)

Asistente 1: Leonar Soto (Perú)

Asistente 2: Stephen Atoche (Perú)

Cuarto árbitro: Roberto Pérez (Perú)

VAR: Augusto Menéndez (Perú)

AVAR: Joel Alarcón (Perú)

QM: Oswaldo Segura (Ecuador)

Este es el 11 confimado de Ecuador

La alineación no presenta cambios y mantiene a los jugadores que disputaron el encuentro contra Costa Rica

'La Tri' llegó al Monumental

Mediante redes sociales, la FEF mostró imágenes inéditas de la llegada del combinado nacional al estadio Monumental.

Además, de que indicó cuales serán los dorsales para este partido.

Así formará Bolivia

El partido podrás disfrutar por la señal abierta de Teleamazonas, página web, y transmisiones en vivo en plataformas digitales.