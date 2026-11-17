Piero Hincapié extiende su contrato con el Arsenal hasta 2032
Arsenal aseguró al defensor ecuatoriano Piero Hincapié tras alcanzar un acuerdo para renovar hasta 2032
Piero Hincapié en un partido de Premiere Leaggue con el Arsenal
AFP
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Actualizado:
17 nov 2026 - 22:19
Piero Hincapié alcanzó un acuerdo para ampliar su contrato con el Arsenal de hasta junio de 2032. El defensor ecuatoriano
Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, señaló este martes 17 de noviembre que el defensor ecuatoriano cerró los términos del nuevo convenio, aunque el club todavía no emite el comunicado oficial.
Reportes de la prensa británica indican que la operación se extenderá por una temporada adicional el acuerdo que estaba vigente y contempla una mejora salarial para el futbolista de 24 años.
Los ‘Gunners’ ratifica su apuesta a largo plazo por el zaguero, dentro de una estrategia institucional que también incluye las renovaciones de figuras del plantel como David Raya, Jurrien Timber y Declan Rice.
Estos son los números de Piero Hincapié en el Arsenal
Hincapié destaca por su capacidad para desempeñarse tanto como defensa central como lateral por izquierda.
El defensor ecuatoriano llegó procedente del Bayer Leverkusen. Arsenal ejecutó su compra definitiva en una transferencia valorada en cerca de 40 millones de euros.
Datos de Transfermarkt detallan las siguientes cifras del seleccionado ecuatoriano durante la temporada 2026-2027:
- Participación general: Suma un total de nueve compromisos disputados entre su club y la Selección de Ecuador.
- Minutos en la Premier League: Registra el 7 % de los minutos jugados en lo que va del certamen inglés.
- Último partido completo: Su única presentación disputando los 90 minutos en el curso actual ocurrió el pasado 9 de septiembre de 2026 frente al Napoli, en el estadio Diego Armando Maradona, duelo que finalizó con victoria 1-0 a favor del Arsenal.
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