Piero Hincapié en un partido de Premiere Leaggue con el Arsenal

Piero Hincapié alcanzó un acuerdo para ampliar su contrato con el Arsenal de hasta junio de 2032. El defensor ecuatoriano

Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, señaló este martes 17 de noviembre que el defensor ecuatoriano cerró los términos del nuevo convenio, aunque el club todavía no emite el comunicado oficial.

Reportes de la prensa británica indican que la operación se extenderá por una temporada adicional el acuerdo que estaba vigente y contempla una mejora salarial para el futbolista de 24 años.

Los ‘Gunners’ ratifica su apuesta a largo plazo por el zaguero, dentro de una estrategia institucional que también incluye las renovaciones de figuras del plantel como David Raya, Jurrien Timber y Declan Rice.

Estos son los números de Piero Hincapié en el Arsenal

Hincapié destaca por su capacidad para desempeñarse tanto como defensa central como lateral por izquierda.

El defensor ecuatoriano llegó procedente del Bayer Leverkusen. Arsenal ejecutó su compra definitiva en una transferencia valorada en cerca de 40 millones de euros.

Datos de Transfermarkt detallan las siguientes cifras del seleccionado ecuatoriano durante la temporada 2026-2027: