Anthony Valencia el ecuatoriano que pasó por Europa y regresa a Sudamérica a jugar en Flamengo

El futbolista ecuatoriano Anthony Valencia, nuevo refuerzo del Flamengo de Brasil, volvió a Sudamérica con un reto: triunfar en Brasil. El jugador tricolor firmó un contrato hasta diciembre de 2031 y usará el dorsal 14.

La operación con el Royal Antwerp de Bélgica se cerró en torno a los 5 millones de euros por la totalidad de su pase. El cuadro carioca busca reforzar la banda derecha por donde también juega Gonzalo Plata.

Surgido en la cantera de Independiente del Valle, Valencia dio el salto a Europa a mediados de 2022. En su paso por el fútbol belga acumuló 84 partidos oficiales, 13 goles, 7 asistencias y tres títulos nacionales.

Trayectoria de Clubes | Anthony Valencia Periodo Club País 2020 – 2022 Independiente del Valle 🇪🇨 Ecuador 2022 – 2026 Royal Antwerp FC 🇧🇪 Bélgica 2026 – Act. CR Flamengo 🇧🇷 Brasil

El jugador guayaquileño llega en ritmo de competencia tras marcar tres goles en el arranque de la temporada en Europa. Sus actuaciones recientes lo llevaron además a integrar la nómina de Ecuador en la Copa Mundial 2026.

"Espero estar pronto en el campo y contar con el apoyo de la afición. Daré lo mejor para traer alegrías al club", declaró el tricolor durante su presentación en Río de Janeiro tras posar con la camiseta rojinegra.

El extremo buscará consolidarse rápidamente en el Brasileirão para ganarse la titularidad. En el panorama internacional, enfrentará un duelo especial en cuartos de final de la Copa Libertadores ante su exequipo, Independiente del Valle.

La participación en la Selección

Anthony Valencia se ha consolidado como una de las variantes ofensivas en el proceso de la Selección de Ecuador. Tras superar una lesión sufrida en 2025 y recuperar su nivel en Europa, el extremo tricolor recibió sus primeras convocatorias con la Tri absoluta a inicios de 2026, ganándose paulatinamente la confianza del cuerpo técnico para la recta final de la preparación mundialista.

Su desempeño más destacado con la camiseta nacional se dio el 30 de mayo de 2026 durante un amistoso disputado en Estados Unidos frente a Arabia Saudita. En ese compromiso, Valencia arrancó como titular y anotó su primer gol con la Selección en la victoria 2-1, recibiendo reconocimientos por parte del entrenador Beccacece debido a su versatilidad táctica y capacidad de adaptación en el frente de ataque.

El buen rendimiento mostrado en la gira de amistosos le permitió integrar la nómina definitiva de 26 convocados por Ecuador para disputar la Copa Mundial 2026 en Norteamérica. Aunque formó parte de la delegación oficial a lo largo del certamen, el atacante no llegó a sumar minutos en cancha durante la participación de la Tri en la cita planetaria.