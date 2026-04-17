Antonio Valencia fue ovacionado en Corea del Sur

El ecuatoriano Antonio Valencia sintió el cariño de sus seguidores en Corea del Sur. Sus hinchas lo recibieron con aplausos en la previa del partido de leyendas del Manchester United.

Decenas de fanáticos se congregaron para verlo de cerca, pedirle autógrafos y tomarse fotografías. El ambiente de fiesta se observa en un video compartido por Valencia en sus redes sociales.

El ex capitán de los “Red Devils” fue uno de los más solicitados durante la llegada del equipo, evidenciando el impacto que dejó durante su etapa en el club inglés.

Con camisetas, banderas y recuerdos en mano, los hinchas coreanos no dudaron en mostrarle su admiración al histórico lateral ecuatoriano.

El evento forma parte de una gira internacional de leyendas del Manchester United, que enfrentará al Suwon Samsung Bluewings el próximo 19 de abril en el Suwon World Cup Stadium.