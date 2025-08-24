El Nacional vence a Liga de Quito en el Atahualpa y se aleja de la zona de descenso; LDU se frena

El Nacional ante Liga Deportiva Universitaria en el estadio Olímpico Atahualpa por la fecha 26 del campeonato nacionall

El Nacional logró un triunfo clave. El equipo de los puros criollos venció 1-0 a Liga de Quito este domingo 24 de junio del 2025 por la fecha 26 de la Liga Pro. Con un tanto de Djorkaeff Reasco, a los 15 minutos del primer tiempo, el rojo alcanzó una victoria fundamental en su objetivo de alejarse del descenso.

El triunfo del 'Nachito' tuvo más mérito porque logró los tres puntos ante un rival que pelea en la parte alta de la tabla. Resistió con 10 jugadores por la expulsión del jugador Anthony Bedoya, por doble tarjeta amarilla.

El equipo 'militar' con problemas económicos llegó motivado tras golear a Delfín como visitante. El Nacional sumó tres puntos que le permite llegar a 31 unidades en la tabla de posición y apunta a jugar el hexagonal y no el cuadrangular del descenso a la Serie B.

El partido fue intenso, polémico y emocionante. LDU salió a la cancha del Atahualpa con el equipo estelar después de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo albo apuntaba a sumar puntos y seguir en la pelea por la etapa.

Le costó a LDU manejar la pelota. El rojo batalló con orden. Cuando más apuros pasaba en la cancha llegó el gol y de allí en adelante supo resistir, aunque también acudió a la quema de tiempo con la licencia del árbitro Luis Congo.

Hubo momentos polémicos, pero el rojo sumó los tres puntos. Sobre el final, los jugadores criollos festejaron la victoria. También dedicaron el triunfo al futbolista Marcos Olmedo, quien falleció en un accidente de tránsito y defendió los colores de los criollos y fue campeón de la Copa Ecuador.