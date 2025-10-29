Arsenal derrota a Brighton y avanza en la Carabao Cup con Piero Hincapié como titular

Piero Hincapié jugó su primer partido como titular en el Arsenal ante Brighton, en la cuarta rona de la Carabao Cup.

Piero Hincapié sigue sumando minutos en el Arsenal de Inglaterra. En la jornada del miércoles 29 de octubre del 2025, el zaguero ecuatoriano fue titular en la victoria de los 'Gunners' ante el Brighton, en la cuarta fase de la Carabao Cup.

Arsenal venció 2-0 a las 'gaviotas', con goles de Ethan Nwaneri, a los 57 minutos y de Bukayo Saka, a los 76 minutos. Así se clasificó a los cuartos de final. Piero Hincapié arrancó como titular y cumplió una destacada actuación en el compromiso haciendo dupla con el español Cristian Mosquera en la zaga.

Hincapié estuvo 70 minutos en cancha. Para este compromiso, el DT Mikel Arteta apeló a los futbolistas con menos minutos durante la temporada, para imponerse a un rival difícil. Este es el tercer partido en el que el ecuatoriano tiene acción, tras el duelo ante Athletic Bilbao, por Champions y ante Crystal Palace, por Premier.

El defensor ecuatoriano actuó seis minutos ante el cuadro español de Bilbao. Luego, el domingo 26 de octubre jugó los últimos cinco minutos del partido ante Crystal Palace, en la Premier League. Y el miércoles 29, Hincapié estuvo 70 minutos en el duelo de la Carabao Cup.