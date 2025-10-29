Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Libertadores

Palmeiras vs. Liga de Quito: ¿cómo le fue a LDU con Wilmar Roldán como árbitro central?

El árbitro colombiano, de 45 años, es el réferi de la semifinal de vuelta entre la U y el 'Verdao'. ¿Cuántas veces dirigió a los universitarios?

El árbitro colombiano Wilmar Roldán, de 45 años, dirigirá el partido Palmeiras vs. Liga de Quito

AFP

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

29 oct 2025 - 15:19

Unirse a Whatsapp

Palmeiras vs. Liga de Quito. Uno de los dos equipos llegará a la final de la Copa Libertadores, que se jugará en Lima, en noviembre. La semifinal de vuelta del torneo continental se juega el jueves 30 de octubre, a las 19:30 en Sao Paulo. 

La Conmebol designó a Wilmar Roldán, el experimentado árbitro colombiano, como el juez del compromiso. El réferi, de 45 años, es juez FIFA desde el 2008 y tiene una vieja historia con Liga Deportiva Universitaria.  

Roldán dirigió a los universitarios durante 10 partidos por torneos Conmebol: siete de Copa Libertadores y tres de Copa Sudamericana.  La U resultó vencedora en siete de los 10 partidos y perdió en otros tres. La última vez que dirigió a los universitarios fue en el duelo de ida de los octavos de final de la presente Libertadores, ante Botafogo. Liga perdió 1-0 en Rio de Janeiro. 

thumb
Carlos Gruezo cabecea un balón en el partido de ida entre Botafogo y Liga de Quito. Los albos buscan la clasificación en la jornada del 21 de agosto del 2025.AFP

Roldán, que además de árbitro es Licenciado en Educación Física y tiene estudios en Gerencia del Deporte. Dirigió 133 partidos desde el 2008 y tiene un importante historial de cartulinas amarillas y rojas.

thumb
Wilmar Roldán estuvo presente en dos Mundiales y dirigió el último partido de Ecuador en las Eliminatorias al Mundial 2026.AFP

Su promedio de cartulinas amarillas (5.27 por partido) preocupa en Liga Deportiva Universitaria,  que tiene a cuatro jugadores en vilo, por la posibilidad de recibir una amarilla más y perderse la final, en caso de que la U supere la semifinal. 

En el análisis del dirigente albo, Eduardo 'Sacho' Álvarez, Roldán utiliza mucho las tarjetas y tiene poca disposición al diálogo con los futbolistas. Los albos tienen con dos amarillas a talentos como Carlos Gruezo, Richard Mina, Lisandro Alzugaray y el carrilero Leonel Quiñónez

El árbitro colombiano dirigió el último partido de Eliminatorias entre Ecuador y Argentina, en el estadio Banco Pichincha. Ahí expulsó a Moisés Caicedo, por doble amarilla, y lo privó de jugar el primer partido del Mundial 2026. 

Te puede interesar