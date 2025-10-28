Arsenal, orgulloso de Piero Hincapié; así recordó el club su debut con 'Los Gunners'

Piero Hincapié debutó con el Arsenal el 26 de octubre del 2025.

Piero Hincapié continúa haciendo historia. El Arsenal se mostró orgulloso del fichaje ecuatoriano con un video que recordó su debut en la Premier League, el domingo 26 de octubre del 2025.

"El primer jugador ecuatoriano en nuestra historia. Felicidades por tu debut". Con estas palabras 'Los Gunners' acompañaron el video que mostró la actuación del defensa central de 23 años.

En las imágenes se observa a Hincapié desde su conversación con el entrenador español Mikel Arteta, hasta que ingresa a la cancha.

En su debut, el seleccionado tricolor entró al minuto 82 para reemplazar al italiano Riccardo Calafiori para jugar como lateral izquierdo.

A pesar de que su actuación fue breve dejó una buena impresión en el técnico Mikel Arteta, quien no dudó en halagar al defensa. Afirmó que en la cancha se sintió "su agresividad y compromiso en cada acción".

Su debut estuvo marcado por una victoria ante el Crystal Palace en el Emirates Stadium de Londres. La victoria fue clave para 'Los Gunners', que pudieron recuperar espacio en la tabla de posiciones y liderar el campeonato inglés.