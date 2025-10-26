El elogio del DT del Arsenal, Mikel Arteta, tras el debut de Piero Hincapié en la Premier

Piero Hincapié debutó con el Arsenal y se llevó un halago del DT.

¡Grande Piero! El director técnico de Arsenal, Mikel Arteta, halagó al defensa ecuatoriano tras su debut en la Premier League este domingo 26 de octubre de 2025.

"Es fantástico tener a Piero (Hincapié) en el campo", dijo Arteta luego de los primeros minutos del defensa en el campo con el Arsenal, que se impuso 1 - 0 al Crystal Palace.

Arteta destacó que "se podía sentir inmediatamente su agresividad, su compromiso en cada acción que hacía". El ecuatoriano dejó una buena impresión en el compromiso de este domingo.

El DT del Arsenal vaticinó: "creo que al público le va a encantar".

Mientras que Hincapié posteó un par de fotografías luego del encuentro con el mensaje "Dios es grande, seguimos adelante".

Hincapié ingresó al campo de juego por Riccardo Calafiori para jugar como lateral izquierdo. Así debutó de manera oficial después de su llegada al club.

La imagen de Hincapié recibiendo el abrazo del entrenador Mikael Arteta fue uno de los momentos cumbre en la antesala de su debut. La victoria fue clave para el Arsenal y recuperar espacio en la tabla de posiciones.