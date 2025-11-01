Caicedo, Hincapié y Pacho brillaron en los triunfos de sus clubes en Europa

Los ecuatorianos Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho tuvieron un sábado perfecto con sus clubes en Europa.

Chelsea con protagonismo sudamericano

Moisés Caicedo fue titular con asistencia de pase-gol para el triunfo donde demostró porqué está nominado a Gol del Mes en la Premier League.

Joao Pedro (Brasil) y Moisés Caicedo (Ecuador): El Chelsea se impuso por la mínima al Tottenham (1-0) en el derbi londinense y con ello, volvió a la zona de Champions League de la tabla.

El delantero brasileño Joao Pedro convirtió el único tanto del encuentro, poniendo fin a una sequía de seis partidos en la Premier League sin ver puerta.

El atacante surgido en las filas del Fluminense puso el 1-0 definitivo (34') tras aprovechar un error de la zaga local para fusilar a Guglielmo Vicario con un disparo a quemarropa a un servicio del ecuatoriano Moisés Caicedo.

Joao Pedro llegó a tres dianas y tres asistencias en diez partidos del campeonato inglés. Caicedo, por su parte, firmó su primer pase a gol en la temporada.

Ambos fueron titulares y disputaron los 90 minutos del encuentro.

Arsenal se llevó el derbi ante el Fulham

El Arsenal, líder de la Premier League, se impuso este sábado 0-2 en la visita al Burnley, acomodándose en el colchón sobre sus perseguidores en la 10ª jornada del campeonato inglés.

Piero Hincapié juego alrededor de 20 minutos en una posición de lateral por izquierda donde cumplió a cabalidad todas sus intervenciones, ganó un par de duelos y demostró su elevado nivel de juego.

Los goles de los ingleses llegaron por medio del atacante sueco Viktor Gyokeres (14') y el centrocampista inglés Declan Rice (35') decidieron el partido para los hombres entrenados por el español Mikel Arteta, que lideran la tabla con 25 puntos, a siete del Bournemouth, su primer perseguidor, que visita el domingo al Manchester City (6º).

Los Gunners suman además nueve victorias consecutivas entre todas las competiciones antes de viajar el martes a República Checa para medirse al Slavia de Praga en la cuarta jornada de la fase de grupos de Liga de Campeones.

El Burnley (17º), que venía de encadenar dos victorias consecutivas en Premier League, sigue fuera de puestos de descenso con 10 puntos, a cuatro del Nottingham Forest (18º) que empató 2-2 contra el Manchester United (5º).

PSG triunfó con Pacho en cancha

El portugués Gonçalo Ramos dio la victoria en los últimos instantes al París Saint-Germain ante el Niza (1-0), en la apertura de la 11ª jornada de la Ligue 1, con lo que el equipo de la capital se aseguró seguir líder.

Willian Pacho destacó como titular en el triunfo del club parisino.

El PSG monopolizó el control del balón pero los visitantes resistieron con una defensa férrea donde solo Ramos encontró una fisura, ya en el 90+4, para dar tranquilidad a su equipo justo antes del importante duelo del martes ante el Bayern de Múnich alemán en la cuarta jornada de la Liga de Campeones europea.

Gracias a su triunfo, los parisinos se adelantan provisionalmente con cuatro puntos más que el Mónaco (2º) y cinco más que el Marsella (3º), que este sábado se enfrentan a París FC (12º) y Auxerre (17º), respectivamente.