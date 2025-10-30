Moisés Caicedo está nominado a Gol del Mes en la Premier League ¿cómo votar por 'Niño Moi'?
El 'Niño Moi' fue nominado a Mejor gol de octubre, por su estupendo tanto ante Liverpool. ¿Contra quién compite el talentoso volante?
Moisés Caicedo se apresta a anotar un golazo a Livepool ante la marca de su excompañero y amigo, Alexis McAllister.
@ChelseaFC
Compartir
Actualizada:
30 oct 2025 - 11:57
Moisés Caicedo está nominado a Mejor Gol del Mes en la Premier League. Su espectacular tanto con Chelsea ante Liverpool, en la victoria 2-1 del 4 de octubre, fue seleccionado para participar del concurso mensual.
A los 13 minutos, Caicedo ingresó en el campo de los 'Reds' y antes de llegar al área lanzó un estupendo bombazo para marcar el 1-0 del juego. 'Niño Moi' compite contra otros seis futbolistas.
¿Cómo votar por Caicedo? Usted puede entrar a la web de la Premier League y consignar su voto. Además de Caicedo, hay goles nominados de Antoine Semenyo y Justin Kluivert del Bournemouth; Mohamed Salah, de Liverpool; Nick Woltemade, del Newcastle; Loum Tchaouna, del Burnley; Emiliano Buendia, del Aston Villa.
Moisés Caicedo tiene tres goles en nueve partidos de la Premier League 2025-2026. Antes de iniciar la temporada, el crédito nacional avisó que uno de sus objetivos individuales era poder llegar más al área para convertir tantos.
¿Solo se ganará por votos? La respuesta es no. La Premier League aclaró en su web que a las votaciones se sumarán los criterios de un panel de expertos para tener un resultado final. ¿Hasta cuándo se puede votar? Hasta la mañana del 3 de noviembre del 2025. Los resultados se conocerán en los días posteriores al cierre de la votación.
Compartir