El campeonato peruano de fútbol seduce al jugador ecuatoriano y aumenta el éxodo de talentos

Eryc Castillo salió de titular en el partido que disputaron Alianza Lima y Deportes Iquique, en Chile.

El fútbol peruano se convirtió en la segunda casa del jugador ecuatoriano en el 2026. 18 jugadores ecuatorianos estarán participando en la Liga 1 distribuidos en nueve clubes. Es uno de las estadísticas más altas en los últimos años.

¿Por qué el jugador ecuatoriano prefiere Perú? Hay varias respuestas. La cercanía geográfica, la posibilidad de una fácil adaptación cultural, el buen momento económico de los clubes, la seguridad de alejarse de los problemas de apuestas que atraviesa el fútbol ecuatoriano y el interés de las directivas por perfiles físicos y ofensivos provenientes de Ecuador.

Hay historias de futbolistas ecuatorianos que han triunfado en Perú como Luis Saritama, Johnny Baldeón, Carlos Garcés, Erick Castillo y Fernando Gaibor, entre otros. La migración de jugadores ecuatorianos a Perú se ha intensificado. Nombres como Xavier Arreaga, Cristian Alemán, Jonathan Betancourt, Kevin Becerra, Ronny Biojó, Adolfo Muñoz, Ángel Ledesma optaron por salir de Ecuador.

Equipos grandes como Alianza Lima o el Universitario de Deportes muestran una solidez económica difícil de encontrar en cuadros de Ecuador, lo que ha impulsado la transferencia de figuras hacia el fútbol peruano.

La lista es extensa. En el ADT Tarma, por ejemplo, están jugadores como Ronny Biojó, Luis Gómez, John Narváez y Joao Robin Rojas. Narváez y Rojas, exjugadores de Emelec aportan experiencia internacional.

Alianza Lima también reforzó su plantilla con talento ecuatoriano con Jairo Vélez, Eryc Castillo y Fernando Gaibor, todos ellos con experiencia en ligas extranjeras e incluso pasos por Argentina. El manabita Vélez, incluso, es uno de los fichajes más caros de ese balompié, según la prensa peruana.

El UTC suma a Adolfo Muñoz, Luis Arce y Marlon de Jesús, quien destaca por una extensa trayectoria en diversas ligas sudamericanas y es uno de los delanteros ecuatorianos más experimentados en el extranjero. Cienciano integra a Kevin Becerra y mantiene a Carlos Garcés, autor de 47 goles y nueve asistencias desde 2023. Deportivo Moquegua suma a Edgar Lastre y Bryan Angulo, este último con pasado en Emelec y Cruz Azul.

Otros ecuatorianos son Jonathan Betancourt (FC Cajamarca), José Carabalí (Universitario), Wilter Ayoví (Comerciantes Unidos) y Cristian Penilla (Alianza Atlético de Sullana). Estos futbolistas, la mayoría con pasos por equipos internacionales y ligas de la región, forman parte de una ola creciente que viene transformando el fútbol peruano.