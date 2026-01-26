Liga de Quito puso los ojos en el futbolista brasileño Deyverson, personaje polémico y divertido

Liga de Quito tiene puesto los ojos en un futbolista brasileño: Deyverson. El atacante, de 34 años, está en una negociación abierta con la directiva de LDU. Es uno de los jugadores que ha sido protagonista en muchos momentos polémicos y virales. También su historia de vida ha estado matizada de situaciones adversas.

Deyverson fue campeón de la Copa Libertadores 2021 con Palmeiras. En su hoja de vida consta un amplio recorrido por clubes de Brasil, España y Alemania. Por donde estuvo siempre se resaltó su personalidad polémica.

Este talento brasileño que pudiera llegar al fútbol ecuatoriano nació en Río de Janeiro en 1991. Él se formó en el Gremio Mangaratibense antes de emigrar a Portugal para fichar por el Benfica B.

Allí se dio su debut profesional, en 2012, y luego pasó al CF Belenenses del mismo país. En su lista de clubes también están el Levante y Alavés en España. Desde el 2017 y durante cuatro años defendió los colores de Palmeiras.

En su paso por el club brasileño tuvo momentos curiosos. Generó simulaciones exageradas, piruetas y algunas peleas con rivales en la que estuvieron hinchas, entrenadores y jugadores.

¿Qué tan cerca está de cerrarse el acuerdo? Eduardo Álvarez, dirigente de LDU, informó que está encaminada la negociación con el jugador. La 'U' ha presentado una oferta y hay términos que están en discución.

Deyverson jugó la temporada pasada en el Fortaleza, pero al final de la temporada descendió. El futbolista disputó 1 943 minutos distribuidos en 48 partidos donde marcó 11 goles y dio una asistencia