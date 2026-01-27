Barcelona tendrá el presupuesto más bajo en 16 años en el campeonato LigaPro 2026

Hay crisis en el fútbol. Barcelona, uno de los clubes más populares de Ecuador y de los que en el inicio de cada temporada tiene presupuestos altos, en este 2026 tendrá una reducción superior al 60%. De los 14 millones de dólares que tuvo en el 2025, ahora tendrá un presupuesto entre 5 y 6 millones.

"La economía no está bien. El país no está bien. El fútbol ecuatoriano está muy golpeado por diversos temas. Por el formato del campeonato, por derechos de televisión que se han acortado en un 70% de lo que Barcelona recibía antes y eso hace que el club no tenga un flujo inmediato y que tropecemos con baches", manifestó Antonio Alvarez, presidente de Barcelona en conferencia de prensa este martes 27 de enero del 2026, en Guayaquil.

Dijo que la decisión radical de rebajar el presupuesto se la aplica para tratar de aliviar el déficit que carga el club. El anuncio de la reducción por parte de Alvarez fue aún sin cifras. Sin embargo, David Alvarez, presidente de la Comisión de fútbol ya había anticipado que el presupuesto será entre 5 y 6 millones.

El ajuste que tuvo el club en su plantilla también son parte de la política de ahorro. Se fueron de Barcelona jugadores como Janner Corozo, Octavio Rivero, Ignacio de Arruabarrena, Gastón Campi y Brian Oyola. Eran jugadores con salarios altos.

Barcelona se quedó sin el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores que le aseguraba al club cerca de 4 millones de dólares entre premios y taquillas de los partidos del torneo más importante del Continente.

Los presupuestos en los momentos críticos

Barcelona tuvo uno de los presupuestos menor de 10 millones de dólares en tiempos de pandemia. En el 2020 estuvo cerca de 9 millones. Sin embargo, la gran participación en la Copa Libertadores le permitió generar millones de dólares para estabilizar la parte financiera.