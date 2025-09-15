Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Copa Ecuador

9 de Octubre vs. El Nacional, un gran partido de octavos de final, en la cancha de Teleamazonas

El cuadro criollo,vigente campeón de la Copa Ecuador, quiere avanzar. El partido se transmitirá, en vivo, el jueves 18 de septiembre

Djorkaef Reasco (derecha) disputa con José Gabriel Cevallos, de Macará, durante el partido jugado el 14 de septiembre del 2025, por el Campeonato Nacional.

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

15 sep 2025 - 13:36

Unirse a Whatsapp

La Copa Ecuador se  juega en la cancha de Teleamazonas. El jueves 18 de septiembre del 2025, se viene un partido interesante, por los octavos de final del torneo, a  través de esta señal. Fútbol para todos, a nivel nacional.  

9 de Octubre recibe a El Nacional, el vigente campeón de la Copa Ecuador. El partido se transmitirá, desde las 16:45.  En esta instancia de la definición del torneo, se juega a partido único. En caso de empate, habrá penales

El Nacional llega a este partido, tras haber perdido, como local ante Macará, por el Campeonato ecuatoriano. Los criollos perdieron 2-0, con anotaciones de Maximiliano Juambeltz y Federico Paz. 

Además de El Nacional, hay otros cinco equipos de la Serie A participando en los  octavos de final de la Copa Ecuador.  Deportivo Cuenca se convirtió  en el primer equipo clasificado a los cuartos de final, tras imponerse a Aucas, en una llave disputada en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. 

Los cruces de octavos de final de la Copa Ecuador 

-San Antonio vs.  Liga de Quito

-Leones FC vs. Emelec 

-Deportivo Santo Domingo vs. Guayaquil City 

-Gualaceo vs. Independiente del Valle 

-Liga de Portoviejo vs. Universidad Católica 

- La Cantera de Pastaza vs. Cuenca Juniors

- 9 de Octubre vs. El Nacional 

Te puede interesar