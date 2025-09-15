9 de Octubre vs. El Nacional, un gran partido de octavos de final, en la cancha de Teleamazonas

Djorkaef Reasco (derecha) disputa con José Gabriel Cevallos, de Macará, durante el partido jugado el 14 de septiembre del 2025, por el Campeonato Nacional.

La Copa Ecuador se juega en la cancha de Teleamazonas. El jueves 18 de septiembre del 2025, se viene un partido interesante, por los octavos de final del torneo, a través de esta señal. Fútbol para todos, a nivel nacional.

9 de Octubre recibe a El Nacional, el vigente campeón de la Copa Ecuador. El partido se transmitirá, desde las 16:45. En esta instancia de la definición del torneo, se juega a partido único. En caso de empate, habrá penales.

El Nacional llega a este partido, tras haber perdido, como local ante Macará, por el Campeonato ecuatoriano. Los criollos perdieron 2-0, con anotaciones de Maximiliano Juambeltz y Federico Paz.

Además de El Nacional, hay otros cinco equipos de la Serie A participando en los octavos de final de la Copa Ecuador. Deportivo Cuenca se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos de final, tras imponerse a Aucas, en una llave disputada en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Los cruces de octavos de final de la Copa Ecuador

-San Antonio vs. Liga de Quito

-Leones FC vs. Emelec

-Deportivo Santo Domingo vs. Guayaquil City

-Gualaceo vs. Independiente del Valle

-Liga de Portoviejo vs. Universidad Católica

- La Cantera de Pastaza vs. Cuenca Juniors

- 9 de Octubre vs. El Nacional