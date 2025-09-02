El Cruzeiro anuncia el fichaje del futbolista ecuatoriano Keny Arroyo con un emotivo video

Keny Arroyo en un video de presentación en el Cruzeiro de Brasil

El Cruzeiro de Brasil anunció este martes 2 de septiembre la contratación del futbolista ecuatoriano Keny Arroyo, procedente del Besiktas turco y firmó un contrato que lo vincula al club por cuatro años y medio, hasta diciembre de 2029.

Cruzeiro informó que el futbolista ya se presentó en Belo Horizonte y que podrá reforzar al equipo en el resto del Campeonato Brasileño, en que el club ocupa la segunda posición en la clasificación, con 44 puntos, a tres unidades del líder Flamengo.

Pese a que el equipo brasileño no divulgó el valor del fichaje, versiones de prensa indican que pagó USD 9,1 millones por el 50 % de los derechos federativos del atacante ecuatoriano de 19 años.

El otro 50 % permanece en poder del Independiente del Valle ecuatoriano. Formado por el Independiente del Valle, Arroyo tan solo estuvo seis meses en el Besiktas, en el que tuvo pocas oportunidades debido a sus dificultades de adaptación.

Con 39 partidos por el Independiente del Valle como profesional y 19 por el Besitkas, Arroyo suma cuatro goles y ocho asistencias. Arroyo es el segundo refuerzo anunciado por Cruzeiro en la actual ventana de transferencias tras el delantero colombiano Luis Sinisterra.

El colombiano ya está habilitado para reforzar al conjunto de Belo Horizonte tanto en el Campeonato Brasileño como en la Copa do Brasil, en la que el Cruzeiro disputa un cupo en semifinales con su histórico rival de patio, Atlético Mineiro.