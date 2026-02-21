El delantero ecuatoriano Enner Valencia volvió a jugar en el Pachuca después de tres meses

El delantero ecuatoriano Enner Valencia volvió a las canchas después de 92 días y sumó minutos en la victoria de Pachuca por 2-1 ante Tigres en el partido por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga MX.

El atacante ecuatoriano ingresó al minuto 61. Aunque 'Superman' Valencia no tuvo oportunidad para convertir, el experimentado delantero provocó un tiro de esquina que terminó en el gol de Salomón Rondón para el 1-1.

Valencia fue bien recibido, pues pasaron 92 días desde su último partido. El pasado 20 de noviembre de 2025, el tricolor salió lesionado tras marcar en la victoria de Pachuca sobre Pumas. El goleador histórico de la Tri pasó por un largo proceso de recuperación y recién pudo jugar su primer partido del 2026.

El entrenador de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, dijo que a meses del Mundial del 2026 se espera que el goleador tricolor complete su plan de recuperación y llegue en las mejores condiciones a la cita mundialista.