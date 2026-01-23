Cristhian Noboa se formó en Emelec, luego se hizo socio y ahora quiere ser dirigente

Cristhian Noboa, el exfutbolista que salió de las canteras de Emelec, confirmó en sus redes sociales de manera oficial que formará parte de las próximas elecciones en Emelec. El 'Zar' volvió a Ecuador a defender la camiseta del 'Bombillo' y se hizo socio. Ahora quiere asumir el sillón de Presidente.

Aunque había especulaciones de este tema, el propio jugador informó su deseo de asumir el equipo. Lo hizo miante un comunicado en el que explicó que siente "una profunda frustración y preocupación por el momento que atraviesa" el 'Bombillo', pero que también siente que está en un punto de inflexión".

Él anunció también sostiene que junto a un grupo de empresarios "emelecistas comprometidos y con capacidad de gestión" darán el paso al frente. Ese grupo de trabajo estaría liderado por Juan David Jiménez para presidente y Noboa iría a la comisión de fútbol. Es uno de los cargos de las decisiones más importantes.

El goleador nacional, Enner Valencia, también emelecista confeso, respondió a su mensaje. "Saldremos de esta juntos, nuestro 'Bombillo' merece mejores días", se pronunció como un voto de respaldo a Noboa, su excompañero en la Selección Ecuatoriana de Fútbol.

La intención de Noboa trasciende en un momento de crisis institucional. Las deudas que tiene el club y la inestabilidad dirigencial abrieron un momento de tensiones en el equipo azul. La intervención del Viceministerio del Deporte generó un lío jurídico de proporciones a pocas semanas de empezar el campeonato.

Al momento está nombrado un interventor durante 90 días. Esto porque el Viceministerio del Deporte considera que hay ilegalidades en el proceso electoral con el cual asumió Jorge Guzmán. En este periodo está previsto que se convoque a elecciones. Sin embargo, Jorge Guzmán, el presidente cuestionado interpuso una Acción de Protección en contra de la resolución.