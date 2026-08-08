'A Boca no le puedo decir no'; Enner Valencia ya está en Argentina para sellar su contrato

Enner Valencia ya está en Argentina para sellar su contrato con Boca Juniors

El delantero ecuatoriano Enner Valencia llegó a Buenos Aires la mañana de este sábado 8 de agosto de 2026, para sellar su contrato con Boca Juniors.

A su arribo al aeropuerto fue recibido por un gran grupo de medios de comunicación y por los dirigentes del club, quienes lo llevaron a realizarse los controles médicos de rigor, antes de firmar el contrato.

En declaraciones a la prensa, Valencia indicó que tuvo algunas ofertas de otros clubes para la temporada, sin embargo, a Boca Juniors "es imposible decirle no".

“Sabemos toda la locura que se vive cuando juega Boca y ahora vamos a tratar de vivirlo desde adentro y que sea con mucha felicidad”, añadió el jugador.

Además, su representante, Gonzalo Vargas, que lo acompañó en el viaje, señaló que Enner Valencia tenía sobre la mesa propuestas de la Liga MX, MLS y de Arabia Saudita, que era una propuesta económica muy grande.

"Boca es una propuesta deportiva, muy interesante que hace pensar a cualquiera. Las negociaciones con Roman Riquelme fueron conversaciones cortas, directas y en cuestión de 48 horas nos pusimos de acuerdo", señaló.

Hinchas le piden autógrafos

El delantero ecuatoriano fue muy bien recibido por los hinchas de Boca Juniors. A su ingreso a la Clínica genea, en dónde se le realizarán los exámenes médicos, Valencia fue ovacionado por los seguidores del club.

Algunos jóvenes incluso le pidieron autógrafos para tatuárselos en los brazos.