Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Otros deportes

Sebastián 'Zuko' Carrasco logra plata en la Maratón de Manta 2026

Sebastián 'Zuko' Carrasco llegó segundo en la Maratón de Manta 2026.

Sebastián 'Zuko' Carrasco ganó medalla de plata en la Maratón de Manta.

Instagram

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

07 ago 2026 - 19:43

Unirse a Whatsapp

Sebastián 'Zuko' Carrasco ganó medalla de plata en la Maratón de Manta, este viernes 7 de agosto de 2026.

En esta edición se incorporó por primera vez la categoría 'Handbike' con una distancia de 42 kilómetros.

'Zuko' Carrasco quedó en segundo lugar con un tiempo de 1:47:00 y se mostró muy satisfecho del resultado, especialmente por haber bajado su tiempo.

La categoría de 'Handbike' contó con la participación de 15 personas, 14 hombres y una mujer.

'Zuko' sufrió un accidente de tránsito en agosto de 2015 que le quitó la movilidad en ambas piernas y desde entonces utiliza una silla de ruedas.

Tras el accidente, 'Zuko' cuenta que tuvo mucho apoyo de sus amigos para volver a la montaña y conquistar grandes hazañas.

En 2019 subió al monte Kilimanjaro en una bicicleta de mano y se convirtió en uno de los pocos deportistas con discapacidad en lograrlo.

Te puede interesar