Independiente se impuso a Liga de Quito por la fecha 24 de la LigaPro

Independiente del Valle se impuso a la Liga de Quito 2-0.

Independiente venció 2-0 a la Liga de Quito por la fecha 24 de la LigaPro, este viernes 7 de agosto de 2026.

El equipo de Sangolquí abrió el marcador en el primer minuto con gol de Juan Riquelme Angulo.

El tanto fue anulado en primer momento, pero tras la revisión del VAR fue validado.

El partido se abrió con ataques en ambas porterías.

Antes de terminar el primer tiempo, al minuto 42, el cuadro albo consiguió el empate con remate de Michael Estrada.

Sin embargo, el tanto fue anulado por una mano previa.

En los minutos adicionales, Ronald Briones anotó el segundo tanto del cuadro rayado aprovechando que el arquero Gonzalo Valle se encontraba adelantado.

Con una jugada de 'sombrerito' Briones aseguró la victoria del Independiente en camino al bicampeonato.

El cuadro rayado se mantiene puntero con 61 puntos. Liga de Quito se ubica en el sexto puesto con 35 unidades.