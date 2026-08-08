¿Cuánto ganará Enner Valencia en Argentina? El contrato millonario en Boca Juniors

Enner Valencia es el goleador histórico de la Selección de Ecuador.

El fichaje de Enner Valencia por Boca Juniors ha sacudido el mercado del fútbol sudamericano tras revelarse los elevados montos de su vinculación. Aunque el club y el propio jugador han sido reservados en las cifras hay cantidades llamativas.

El delantero ecuatoriano percibirá un salario cercano a los 2 millones de dólares netos por temporada, cifra que lo sitúa de inmediato entre los futbolistas mejor pagados de la liga argentina.

El contrato pactado con la dirigencia xeneize se extenderá por 18 meses, hasta diciembre de 2027, lo que representa un costo salarial total proyectado de aproximadamente 3 millones de dólares para la institución Xeneixe.

Un factor financiero clave para la viabilidad de este traspaso fue la llegada de Valencia como agente libre tras culminar su vínculo contractual con el Pachuca de México.

La ausencia de un costo por el traspaso de la ficha permitió a Juan Román Riquelme y al Consejo de Fútbol de Boca destinar la totalidad del presupuesto disponible al paquete salarial del atacante. De este modo, Boca Juniors logró asegurar a un goleador de jerarquía internacional optimizando los recursos económicos del club.

Club Periodo Partidos Goles Notas / Detalle Pachuca (México) 2025–2026 ~18 6 Etapa breve en su regreso a la Liga MX. S. C. Internacional (Brasil) 2023–2025 ~90 25+ Clave en la Copa Libertadores 2023 y el Brasileirão. Fenerbahçe S. K. (Turquía) 2020–2023 116 59 Bota de Oro de Turquía en 2022/23 con 29 goles en la Süper Lig.

Aunque esta remuneración resulta sumamente destacada para el fútbol argentino, representa una reducción respecto a las cifras que el tricolor manejaba en la Liga MX.

Sin embargo, la propuesta xeneize superó con creces las posibilidades de otros clubes sudamericanos interesados en sus servicios, como Emelec, cuya capacidad operativa alcanzaba un tope aproximado de 400 000 dólares anuales. Este contraste evidencia la enorme brecha económica que mantiene el conjunto bonaerense frente a la gran mayoría de equipos de la región.

Dentro de la escala salarial del plantel de Boca Juniors, los ingresos de Enner Valencia solo se ubican por detrás de figuras globales como Edinson Cavani, cuyo salario oscila entre los 2,5 y 3 millones de dólares al año.

Con esta apuesta, la comisión directiva asume un riesgo financiero calculado al invertir en un futbolista de 36 años, confiando en que su trayectoria y nivel competitivo retribuyan el alto costo operativo en las competencias nacionales e internacionales.

Jugador Posición Periodo Condición Detalle / Logros Enner Valencia Delantero 2026–presente Oficial Fichado como agente libre tras su paso por Pachuca. Firma contrato por 18 meses. Raúl "Pavo" Noriega Defensa Central 1993–1994 Oficial Primer ecuatoriano en debutar con Boca. Campeón de la Copa de Oro Nicolás Leoz 1993. Damián Díaz Volante 2008–2009 Especial Jugó con nacionalidad argentina. Se nacionalizó ecuatoriano años después (2017). Joffre Guerrón Extremo 2000s Reserva Formó parte de la división de reserva; no debutó oficialmente en el primer equipo.

Finalmente, la dirigencia confía en que la inversión se amortice no solo en el rendimiento deportivo, sino también a través del impacto comercial que genera la figura del capitán histórico de la selección ecuatoriana.

El incremento en la venta de camisetas, los acuerdos de patrocinio y la explotación de los derechos de imagen permitirán a la marca Boca Juniors maximizar el retorno económico de un fichaje mediático que ya genera gran expectativa en Sudamérica.