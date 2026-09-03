Enner Valencia en el blanco de las críticas tras fallar penal con Boca en la Copa Argentina

El delantero ecuatoriano Enner Valencia se convirtió en el blanco de las crítas tras errar el penal con Boca Juniors, en la Copa Argentina, la noche del miércoles 2 de septiembre de 2026. Pese a este error, los Xeneizes clasificaron a cuartos de final.

El partido termino 0-0 en los 90 minutos por lo que la clasificación se definió en penales. Boca llevaba la ventaja hasta que Valencia, tercero en patear, erró el cobro, el balón fue despejado sin problema por el portero de Vélez Salrfierl.

Este fallo ocasionó que los comentarios en contra del jugador tricolor estallaran en redes. Hinchas de Boca reclaman a la dirigencia la llegada de Valencia y lo comparan con el urugayo Edinnson Cavani.

Comentarios de hinchas de Boca Juniors en contra de Enner Valencia y Juan Román Riquelme. Captura de pantalla

Enner llegó a Boca luego de disputar el Mundial con la selección de Ecuador. No obstante su balance con La Tri no fue positivo, ya que no anotó ningún tanto en la cita mundialista. Luego de eso se quedó sin club por lo que no mantenía una actividad físcia constante.

En los primeros días de su arribo hubo comentarios hacia su estado físico. Poco a poco a ido sumando minutos con el equipo argentino, pero no ha logrado despegar y la paciencia de los hinchas cada vez se agota más.

Al término del partido, Boca Juniors venció por 4-3 a Vélez Sarfield y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina.