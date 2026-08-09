El delantero ecuatoriano Enner Valencia cumplió su primer entrenamiento con Boca Juniors

El delantero ecuatoriano Enner Valencia se incorporó al Club Atlético Boca Juniors este domingo 9 de agosto de2026, tras firmar su contrato hasta el 31 de diciembre del 2027.

Enner llegó al predio de Boca y minutos después realizó su primer entrenamiento cob el plantel Xeneize. Las imágenes de los primeros trábajos físicos del máximo goleador ecuatoriano fueron difundidas por el club en sus redes sociales.

El atacante de 36 años llega en condición de agente libre tras finalizar su vínculo con el Pachuca de México.

Valencia se suma como el cuarto refuerzo de esta ventana de transferencias para el equipo comandado por el director técnico Rodolfo Arruabarrena. Su incorporación resulta vital para fortalecer el peso ofensivo del plantel, que actualmente sufre la baja por lesión del delantero paraguayo Adam Bareiro.