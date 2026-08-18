Enner Valencia debuta en goleada de Boca a Recoleta y clasifica a cuartos de final de Sudamericana

El ecuatoriano Enner Valencia debutó con la camiseta de Boca Juniors la noche de este martes 18 de agosto de 2026. El partido de vuelta ante Recoleta, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue el momento para que 'Superman' salte a la cancha, a los 56 minutos.

Los Xeneizes ganaban 3-0 cuando el técnico Rodolfo Arruabarrena decidió darle la confianza a Valencia, quien entró al campo de juego en lugar de Miguel Merentiel, autor del tercer gol a los 52 minutos.

Previamente, Santiago Ascacibar (30) y Sebastián Villa (43) anotaron para el equipo argentino, que llegó a este encuentro con una ventaja de dos goles, tras ganar 3-1 en la Bombonera, en el partido de ida.

El cuarto gol de Boca Juniors llegó a los 77 minutos con una anotación de Alan Velasco, sentenciando el marcador en 4-0.

A los 90+1 Enner Valencia tuvo la oportunidad de marcar su primer gol con Boca. Tras recibir un pase en el centro del área y estando frente a frene con el portero, el ecuatoriano no logró rematar.

La serie terminó 7-1 a favor de los xeneizes y se clasificaron a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde esperan a Bolívar o Sao Paulo.