Futbolista australiano Volpato da positivo en cocaína tras el Mundial

Cristian Volpato , futbolista australiano, en un partido del Mundial 2026.

El centrocampista australiano Cristian Volpato fue detenido por la policía por exceso de velocidad en Sídney y dio positivo de cocaína, pocos días después de haber participado en el Mundial 2026, según informaron este viernes 24 de julio varios medios australianos.

La policía de Nueva Gales del Sur, sin dar nombres, indicó que un hombre de 22 años había sido interceptado por exceso de velocidad en dos ocasiones por la noche en Sídney.

Según varios medios australianos se trata de Volpato, jugador del Sassuolo de la Serie A italiana y que acaba de participar en el Mundial 2026 con los Socceroos.

En un primer control de alcoholemia, el resultado fue negativo. Sin embargo, dos horas después volvió a ser detenido, según informó la Policía.

En esa ocasión fue sometido a un control antidrogas en el que dio positivo en cocaína, según la policía. Se realizó una segunda muestra para un análisis más profundo.

"Su permiso de conducir internacional ha quedado suspendido seis meses, retirándole también el derecho a conducir en Nueva Gales del Sur", indicó la policía.

Volpato disputó tres partidos con los Socceroos durante el Mundial, después de haber elegido representar a Australia y no a Italia.

Nacido y criado en Sídney antes de marcharse al extranjero, Volpato había representado a Italia en varias categorías inferiores.

Tony Basha, entrenador que formó a Cristian Volpato antes de su marcha hacia Italia y mentor del futbolista, declaró al Sydney Morning Herald que el centrocampista niega haber consumido cocaína o cualquier otra sustancia ilegal.

"Afirma con insistencia que no la ha tocado (la cocaína)", declaró. "Está conmocionado. Yo también, se trata de una acusación grave".