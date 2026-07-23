Norberto Araujo renuncia a la dirección técnica de Aucas tras la derrota ante Orense

El director técnico argentino-ecuatoriano Norberto Araujo hizo oficial su renuncia a la banquilla de Sociedad Deportiva Aucas tras la caída 2-1 frente a Orense en Machala.

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro de la Fecha 21 de la LigaPro, el ‘Samurái’ confirmó públicamente que este compromiso representó su última presentación al frente del conjunto capitalino, dejando sin efecto su continuidad para el resto del torneo.

La decisión del estratega responde principalmente a la compleja crisis institucional y económica que atraviesa el cuadro oriental. Araujo señaló que la constante salida de futbolistas del plantel principal, sumada a las limitaciones para incorporar refuerzos de jerarquía para el tramo decisivo de la temporada, condicionó severamente el trabajo de su cuerpo técnico y precipitó su salida irrevocable de la institución.

A pesar de los inconvenientes extradeportivos, la gestión de Araujo al mando de Aucas deja balances cuantitativos destacados en el ámbito local.

Durante su ciclo en 2026, el entrenador logró sostener al equipo en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la LigaPro con un rendimiento superior al 55%, registrando 10 victorias en 21 partidos y manteniendo al club firmemente instalado en puestos de clasificación a torneos internacionales.

La partida del DT deja un vacío considerable en la estructura deportiva de "Papá" Aucas, cuya dirigencia deberá resolver con urgencia la llegada de un nuevo cuerpo técnico para evitar la pérdida de terreno en el campeonato.

Por su parte, Norberto Araujo consolida su perfil en el fútbol ecuatoriano como un entrenador capaz de sostener competitividad y resultados aun bajo contextos de alta inestabilidad institucional.