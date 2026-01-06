La multipropiedad en el fútbol: ¿cómo funciona el esquema de empresas y clubes en el mundo?

Liam Roasenior es el nuevo DT del Chelsea. Dejó al Racing de Estrasburgo. Los dos clubes pertenecen al corporativo BlueCo

La multipropiedad en el fútbol alude a los casos en que un mismo grupo empresarial controla varios clubes en distintas ligas, como el consorcio estadounidense BlueCo, dueño del Chelsea y del Estrasburgo en la Ligue 1, cuyo entrenador, Liam Rosenior, acaba de ser fichado por el equipo inglés.

La multipropiedad se construye alrededor de un club potente, en torno al cual gravitan escuadras satélite pequeñas que compiten en distintas ligas.

Los clubes pequeños suelen disfrutar de fondos para desarrollar sus infraestructuras y fichar jugadores, y pueden beneficiarse de cesiones de futbolistas del club principal.

¿Qué clubes están involucrados?

Kendry Páez actúa en el Racing de Estrasburgo, equipo del corporativo Blue Co, dueño también del Chelsea. RCSA

En el mundo, entre 200 y 300 clubes forman parte de una multipropiedad, "frente a menos de 100 hace cinco años y menos de 40 en 2012", según los senadores franceses Laurent Lafon y Michel Savin en un informe parlamentario.

En la Premier League, grandes instituciones forman parte de una multipropiedad: Manchester City (City Group, que también controla al Troyes en la Ligue 2 francesa y al Bahia de la primera división brasileña), Manchester United (Ineos, que posee al Niza en la Ligue 1 francesa) o Chelsea (BlueCo).

¿Hay distorsiones competitivas?

La UEFA vigila de cerca el fenómeno, ya que la presencia en una misma competición de clubes pertenecientes a la misma galaxia corre el riesgo de distorsionarla.

Así, el Crystal Palace, que había logrado deportivamente su clasificación para la Europa League esta temporada, fue relegado a la Conference League para dejar sitio al Olympique Lyon, puesto que ambos clubes compartían el mismo accionista.

Crystal Palace pertenece al corporativo de John Textor, dueño de Lyon y de Botafogo.

El proceso ha sufrido algunos reveses: en julio, el Olympique Lyon, propiedad de Eagle Football Holdings, evitó por poco un descenso administrativo a la Ligue 2 en parte por su modelo económico basado en la multipropiedad.