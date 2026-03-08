Pervis Estupiñán se convirtió en el primer ecuatoriano en anotar un tanto en el clásico de Milán

El futbolista ecuatoriano Pervis Estupiñán anotó su primer gol con Milan en el Derby della Madonnina ante Inter, por la fecha 28 de la Serie A 2025-2026 este domingo 8 de marzo del 2026. El lateral izquierdo anotó su primer tanto con la camiseta rossonera y firmó un momento clave en uno de los clásicos más prestigiosos del fútbol mundial.

El tanto llegó a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Milan encontró espacios en la defensa rival. La jugada comenzó por el sector derecho del medio campo. Luego se fue cerrando hacia el centro hasta terminar en el lado izquierdo.

En ese momento apareció Estupiñán con un desmarque a la espalda de la defensa visitante. El mediocampista Youssouf Fofana detectó el movimiento y envió un pase preciso al espacio.

El lateral ecuatoriano recibió el balón dentro del área y sacó un potente remate de zurda. El disparo salió alto y fuerte. El golero Yann Sommer no tuvo opción para evitar el gol.

La anotación desató la celebración del Milan en el estadio. Además, significó el primer gol de Estupiñán con el club italiano desde su llegada a la Serie A. Es el primer ecuatoriano en marcar un tanto en este histórico partido.

Hasta ese momento, el lateral ecuatoriano solo registraba una asistencia. Esa asistencia llegó en su debut en la primera fecha del campeonato. En aquel partido, Milan cayó 2-1 ante Cremonese.