Gonzalo Plata recibe elogios tras marcar en la victoria de Flamego ante Botafogo en el Brasileirao

Gonzalo Plata recibe elogios de los hinchas del Flamengo, tras convertir un tanto en la goleada del equipo ante Botafogo, en el Brasileirao. 'Platita' entró en el minuto 78 del partido jugado en el estadio Nilton Santos y marcó a los 80'.

Flamengo venció por 3-0 al 'Fogao' en la fecha 27 del Brasileirao y se consolida en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 58 puntos. El equipo de Rio de Janeiro tiene tres puntos menos que el líder Palmeiras, rival de Liga Deportiva Universitaria en las semifinales de la Copa Libertadores.

Plata se internó en el área rival y remató de cabeza un centro preciso enviado desde la derecha. Este es el cuarto gol del delantero ecuatoriano en 20 partidos del principal torneo de Brasil. Los hinchas del 'Fla' destacaron en redes sociales la participación del tricolor: "No es Plata, es oro puro", escribieron en redes.

El futbolista entró al cambio por Pedro, que abrió la ruta de la victoria, a los 40 minutos. Luego, a los 70', Luiz Araújo convirtió el segundo, a los 80 minutos

Gonzalo Plata ahora luce un nuevo look Flamengo

Gonzalo Plata no fue convocado para la Selección de Ecuador, para los amistosos ante Estados Unidos y México, el 10 y 14 de octubre. El técnico Sebastián Beccacece prefirió que se mantenga en el 'Fla', pues tenía problemas físicos. Ahora, con nuevo look, 'Platita' marcó en la victoria ante Botafogo.