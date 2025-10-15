'Haremos respetar nuestra localía': José Quintero, de Liga, habla del juego ante Barcelona

Liga Deportiva Universitaria afronta días decisivos, en el Campeonato Nacional y en la Copa Libertadores. El viernes 18 de octubre, la 'U' se enfrentará con Barcelona, en el segundo partido del hexagonal por el título. El juego es a las 20:15.

Luego, el jueves 23 de octubre, los albos chocarán contra Palmeiras, en la primera semifinal de la Copa Libertadores 2025. El partido también se jugará en el estadio Rodrigo Paz, desde las 19:30. Hay mucho en juego.

En la jornada del miércoles 15, el capitán del equipo albo, José 'Choclo' Quintero brindó una rueda de prensa en el Centro de Alto Rendimiento Edgardo Bauza. El 'Choclo' confirmó que la intención de los albos es vencer a Barcelona y quedarse con el segundo lugar en la tabla general de posiciones.

A Barcelona lo tenemos ahí, cerca. Haremos respetar nuestra localía. Vamos a ir partido a partido José 'Choclo' Quintero / capitán de Liga Deportiva Universitaria

De acuerdo con Quintero, quien lleva una década como jugador de Liga Deportiva Universitaria, "Barcelona está ahí, cerca de nosotros". Los amarillos son segundos en la tabla con 54 puntos. Liga tiene 51. Si los albos los vencen el viernes, los igualarán en puntos y subirán al segundo lugar, por su mejor gol diferencia.

El partido marcará el retorno de la hinchada de Barcelona a la general sur alta del Rodrigo Paz Delgado. Para los amarillos hubo 4.000 asientos disponibles. Hasta el momento, se han comprado 2.000 entradas de los visitantes. Según Marcelo Valencia, jefe de taquilla, se espera una buena asistencia en el partido.