Lenin Uquillas, ecuatoriano con discapacidad visual, es campeón panamericano de ajedrez

El ecuatoriano Lenín Uquillas ganó el décimo tercer campeonato Panamericano de ajedrez para personas con discapacidad visual.

El talento ecuatoriano volvió a brillar en los tableros internacionales. Lenín Uquillas, ajedrecista no vidente, se consagró campeón panamericano de ajedrez para personas con discapacidad visual.

La medalla de oro para Ecuador la obtuvo en el XIII Campeonato Panamericano de Ajedrez, realizado en Madrid, Colombia, del 26 al 31 de octubre de 2025.

El torneo reunió a 70 deportistas provenientes de 14 países del continente, en una competencia de alto nivel que puso a prueba la estrategia, la resistencia y la concentración de los participantes.

Ecuador participó con una delegación conformada por cinco ajedrecistas con discapacidad visual, quienes dejaron en alto el nombre del país.

Las partidas hacia el oro

Uquillas disputó siete partidas, cada una con una duración promedio de tres horas. En la primera ronda, el ecuatoriano venció a la costarricense Sandra Bolaños en poco más de una hora.

Uno de los momentos más destacados llegó en la quinta partida, cuando Uquillas derrotó al múltiple campeón colombiano y panamericano Saulo Torres, en un intenso duelo que se extendió por cuatro horas.

La final lo enfrentó al colombiano Fernando Daza, campeón panamericano 2022. El encuentro concluyó en empate, pero el ecuatoriano se alzó con el título.

Uquillas ya tiene en mente su próximo objetivo: prepararse para el Campeonato Mundial de Ajedrez para personas con discapacidad visual, previsto para 2027 en Europa.