Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Otros deportes

La canasta imposible de aro a aro de la superestrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry

Curry anotó sus primeros tres intentos desde el perímetro y fue responsable de ocho de los primeros 12 puntos de Golden State.

La canasta de Stephen Curry que desató la locura

NBA

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

13 dic 2025 - 14:48

Unirse a Whatsapp

La estrella de la franquicia de San Francisco, Stephen Curry, deleitó a los asistentes al duelo entre los Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves.

Curry desató la locura al encestar un tiro de aro a aro imposible en la previa al encuentro.

Stephen Curry volvió a la actividad tras cinco partidos de ausencia y lideró a los Golden State Warriors en una noche que marcó su regreso a las duelas, aunque el resultado no fue favorable para su equipo.

Curry anotó sus primeros tres intentos desde el perímetro y fue responsable de ocho de los primeros 12 puntos de Golden State, impulsando a su equipo en el inicio del juego.

Los Golden State Warrior, un equipo profesional de baloncesto de los Estados Unidos con sede en San Francisco, California, cayó ante los Minnesota Timberwolves que se se impusieron 127-120 en un encuentro que se resolvió en los minutos finales.

Te puede interesar