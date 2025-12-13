La canasta imposible de aro a aro de la superestrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry

La estrella de la franquicia de San Francisco, Stephen Curry, deleitó a los asistentes al duelo entre los Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves.

Curry desató la locura al encestar un tiro de aro a aro imposible en la previa al encuentro.

Stephen Curry volvió a la actividad tras cinco partidos de ausencia y lideró a los Golden State Warriors en una noche que marcó su regreso a las duelas, aunque el resultado no fue favorable para su equipo.

Curry anotó sus primeros tres intentos desde el perímetro y fue responsable de ocho de los primeros 12 puntos de Golden State, impulsando a su equipo en el inicio del juego.

Los Golden State Warrior, un equipo profesional de baloncesto de los Estados Unidos con sede en San Francisco, California, cayó ante los Minnesota Timberwolves que se se impusieron 127-120 en un encuentro que se resolvió en los minutos finales.