Liga Pro: Liga de Quito golea a Orense y se recupera tras dura eliminación en la Libertadores

Cotejo entre Liga vs. Orense, por la fecha 4 de la serie A, Hexagonal por el campeonato de la Liga Ecuabet 2025, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.API / DANIEL MOLINEROS

Liga de Quito venció a Orense en el estadio Rodrigo Paz Delgado este martes 4 de noviembre del 2025, por la cuarta fecha del primer hexagonal del campeonato ecuatoriano Liga Pro. La victoria permitió una recuperación de los albos, tras su eliminación en la semifinal de la Copa Libertadores.

Con goles de Leonel Quiñónez, Gabriel Villamil, un gol en contra de Gabriel Achilier y otro de Jeison Medina, en el cierre del partido, sellaron la goleada de los albos.

El conjunto ‘albo’ se recuperó en el campeonato luego de no completar la hazaña en Brasil y fue eliminado de la Copa Libertadores tras caer 4-0 ante Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo.

En el ámbito local, el equipo dirigido por Tiago Nunes se mantiene en la tercera posición del hexagonal con 55 puntos y un partido pendiente. Orense SC, en cambio, consiguió su primera victoria en esta fase al imponerse sobre Universidad Católica en la jornada anterior.

El cuadro machaleño venía de sufrir dos derrotas consecutivas frente a Libertad e Independiente del Valle, por lo que actualmente se ubica en la quinta posición con 50 unidades.