¿Quién es Johan Martínez, el jugador vendido al Newcastle?; no aceptó ser colombiano

Johan Martínez, futbolista formado en Independiente del Valle y recientemente fichado por el Newcastle United inglés, está con la Selección Sub 17 de Ecuador en el Sudamericano que se juega en Paraguay. Pero su historia ha trascendido porque antes de vestir la camiseta de Ecuador tuvo una oferta para defender la camiseta de Colombia. Su padre es de esa nacionalidad.

Aunque el jugador nació en Ecuador, hay una historia atrás. "En septiembre del 2025, la selección colombiana buscó a Johan para que el jugador representara a Colombia en el Mundial sub-17 (Ecuador no clasificó a ese mundial y Johan no fue considerado por Ecuador para el sudamericano de ese año)", se publicó en la cuenta de la red social X.

En ese contexto, también la historia se matizó con más detalles. "En noviembre, Johan recibe la convocatoria por Colombia para disputar el mundial sub-17, y también recibe la invitación de la selección ecuatoriana para realizar un sparring con la Selección Mayor; esta última fue la que terminó aceptando".

Martínez fue parte del equipo de IDV que se consagró campeón del torneo nacional Sub 17 2025 al derrotar 2-0 a Barcelona, en la final disputada el 5 de diciembre de ese año en el complejo de Orense en Machala.