La Selección Sub 17 de Ecuador ganó a Uruguay y está cerca del Mundial

La Selección de Ecuador Sub 17 ganó 2-1 a Uruguay este martes 7 de abril del 2026 en Paraguay, por la tercera fecha del Sudamericano Sub 17. Con goles de Jhon Chica, a los 12 minutos, y Jhon Guerrero, a los 66, Ecuador alcanzó los tres puntos. Nicolás Scotti descontó para los uruguayos, a los 28'.

Ecuador sumó 7 puntos y quedó virtualmente clasificado al Mundial Sub-17 de Catar 2026. Ecuador abrió el marcador a los 12 por medio de un tiro libre de Luis Fragozo. El golero uruguayo Luis Machín salió mal y Jhon Chica ganó de cabeza para poner el 1-0.

El partido fue intenso y emocionante. Uruguay empató el partido a los 28 minutos con un potente disparo de Nicolás Scotti desde fuera del área. En el segundo tiempo, Ecuador salió a buscar el triunfo. A los 66 minutos, Holguer Quintero envió un centro desde la izquierda y Jhon Guerrero definió y puso el 2-1 definitivo.

Con la victoria, Ecuador alcanzó 7 puntos en tres fechas. Uruguay se quedó con 2 unidades en tres presentaciones. Ecuador tendrá fecha libre en la próxima jornada y volverá a jugar el domingo ante Chile, a las 18:00.

Uruguay enfrentará a Colombia este jueves a las 15:00 y necesita ganar para aspirar a los puestos clasificatorios.

Según el formato de Conmebol, en la fase preliminar compiten 10 equipos divididos en dos grupos de cinco. Los cuatro mejores de cada grupo avanzan a la fase final.

Los dos primeros de cada grupo clasifican directamente al Mundial Sub 17 de Catar 2026 y acceden a semifinales. Los terceros y cuartos disputan playoffs: el ganador de cada cruce clasifica al Mundial, y los perdedores juegan por el séptimo cupo.

El torneo culmina el domingo 19 de abril con la definición del campeón sudamericano y los siete representantes del continente en Catar 2026 que se jugará del 3 al 27 de noviembre.