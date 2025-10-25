¿Cuándo juega y dónde ver el Chelsea vs. Sunderland por la fecha de la Premier League?

Moisés Caicedo celebra su golazo ante Liverpool, en la séptima fecha de la Premier League. El futbolista fue incluido en el 11 ideal de la jornada.

El futboista ecuatoriano Moisés Caicedo vuelve a ser protagonista con el Chelsea, que este sábado 25 de octubre 2025, desde las 09:00 (hora de Ecuador). El equipo de 'Niño Moi' recibe al Sunderland, en Stamford Bridge.

El volante ecuatoriano llega en gran forma, consolidado como uno de los ejes del mediocampo londinense y llega motivado por los goles que ha marcado. Bajo la conducción de Enzo Maresca, el Chelsea acumula cuatro encuentros invicto en Premier League y busca seguir sumando para acercarse a los primeros lugares.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en 2017, con una contundente goleada 5-1 del Chelsea en casa. Ocho años después, el cuadro de Moisés Caicedo quiere mantener su dominio y seguir con su buena racha tanto en la Premier como en la Champions.

El encuentro entre Chelsea vs. Sunderland se disputará este sábado 25 de octubre, a las 09:00, y se podrá ver por la señal de Disney+ y Zapping Premium.

Entre todas las competiciones, los Blues cosechan cuatro triunfos consecutivos, dos en la Premier League y dos en la Champions League.