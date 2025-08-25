Kendry Páez recibió elogios del DT de Racing de Estrasburgo: 'es un jugador ultra talentoso'

Kendry Páez junto a su entrenador Liam Rosenior en la victoria 1-0 ante Nantes el pasado domingo 24 de julio del 2025.

Kendry Páez se lució en su primera oportunidad como titular con el Racing de Estrasburgo, ayudando al equipo a asegurar un triunfo 1-0 contra el Nantes, el domingo 24 de agosto del 2025.

Tras el partido, el director técnico del cuadro francés, Liam Rosenior expresó su admiración por el joven ecuatoriano durante la rueda de prensa, reconociendo su capacidad y su rápida adaptación al plantel francés.

El estratega destacó las cualidades del mediocampista: "Kendry es un chico con un talento innato, un jugador extremadamente dotado que se ha integrado con facilidad", señaló Rosenior, enfatizando el potencial del tricolor.

Además, elogió su conducta: "Lo que más resalto es cómo se ha unido al equipo y el esfuerzo que pone para estar a la par, su actitud es realmente notable", agregó, mostrando su satisfacción con el compromiso del jugador en los partidos jugados.

Su debut en la Conference League y este partido ante Nantes han reforzado la idea de que Páez puede ser un pilar importante en el esquema del club.