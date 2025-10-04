Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Moisés Caicedo anota un golazo en el partido entre el Chelsea y Liverpool por la Premier League

Niño Moi lleva tres goles en la presente temporada y atraviesa un gran momento en su club. Fue elegido el mejor jugador de septiembre. 

El ecuatoriano anotó el tercer gol en la temporada con el Chelsea.

AFP

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

04 oct 2025 - 12:12

El volante ecuatoriano Moisés Caicedo anotó su tercer tanto en la Premier League en la actual temporada. Este sábado 4 de octubre de 2025, 'Niño Moi' marcó un golazo en el partido entre el Chelsea y el Liverpool, por una fecha más de la Premier League. Lo festejó emocionado. 

Caicedo admitió que esta temporada tiene licencia para patear de afuera y así marcó tanto. El tanto de Caicedo fue al minuto 14. Sacó un remate de derecha, a larga distancia, que dejó sin opción a Giorgi Mamardashvili, golero del Liverpool.

El ecuatoriano atraviesa un gran momento en la Premier y fue anunciado como el mejor jugador del Chelsea de septiembre. 

