De provocar el penal a quedar fuera: la noche de Caicedo en Anfield

Moisés Caicedo fue titular y llevó el brazalete de capitán del Chelsea en la visita a Liverpool por la cuarta ronda de la Carabao Cup. El encuentro se jugó el miércoles 28 de octubre de 2026.

La intervención más importante del ecuatoriano llegó cerca del final del primer tiempo. El mediocampista recibió un pase de Malo Gusto, ganó la posición dentro del área y fue derribado por Ryan Gravenberch. El árbitro Darren England sancionó penal y Morgan Rogers convirtió para poner al Chelsea en ventaja al minuto 40.

La alegría, sin embargo, duró poco. Tres minutos después, Liverpool consiguió también un penal tras una mano de Wesley Fofana y Cody Gakpo marcó el empate. El partido terminó 1-1 y tuvo que definirse desde los doce pasos.

Caicedo permaneció en cancha hasta el minuto 68, cuando Xabi Alonso realizó un triple cambio y el ecuatoriano dejó su lugar a Valentín Barco. Hasta entonces, había cumplido un papel importante en el mediocampo del conjunto londinense, en un partido que se disputó principalmente en esa zona del campo.

El Chelsea tuvo oportunidades para ganar, pero no pudo romper nuevamente el empate. En la tanda de penales, Liverpool se impuso 6-5 y avanzó a los cuartos de final.

Wesley Fofana falló el lanzamiento decisivo después de que Giorgi Mamardashvili atajara previamente el disparo del debutante Emmanuel Emegha.

Así terminó la noche de Caicedo en Anfield: protagonista en la jugada que permitió al Chelsea adelantarse, capitán de su equipo y parte de una batalla que terminó resolviéndose por penales, pero sin el premio de la clasificación.