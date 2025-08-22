Moisés Caicedo marcó un gol y festejó su partido 100 con Chelsea ante West Ham United

Moisés Caicedo celebra el gol conquistado con Chelsea ante West Ham United, en un partido de la Premier League jugado el viernes 22 de agosto del 2025.

Moisés Caicedo apunta a la gloria definitiva en su tercer campaña como jugador del Chelsea. En la jornada del 22 de agosto del 2025, el volante fue uno de los goleadores del equipo en la contundente victoria ante el West Ham United por 5-1.

Caicedo jugó su partido 100 con la camiseta del campeón del Mundial de Clubes de la FIFA. En el partido jugado en el estadio Olímpico de Londres, el Chelsea vapuleó al West Ham, con anotaciones de Joao Pedro, a los 15 minutos; de Pedro Neto, a los 23'; Enzo Fernández marcó, a los 34'.

En el segundo tiempo, 'Niño Moi' puso el cuarto tanto, a lo 54'. Trevoh Chalobah convirtió la quinta anotación de los 'Blues'. Por West Ham United anotó el volante brasileño Lucas Paquetá, a los seis minutos del partido.

James Ward-Prowse, de West Ham United, intenta frenar al volante ecuatoriano Moisés Caicedo, de Chelsea, en el partido jugado el 22 de agosto del 2025. AFP

¿Próximo rival del Chelsea? El equipo de Londres rivalizará por la Premier League con Fulham, el sábado 30 de agosto, a las 06:30 (hora de Ecuador).