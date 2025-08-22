¿Cuándo juega Liga de Quito sus partidos de cuartos de final de Libertadores ante Sao Paulo?

Lisandro Alzugaray (izquierda), de Liga de Quito, salta a cabecear con Fernando Marcal, de Botafogo, en el partido disputado el 21 de agosto del 2025.

¿Cuándo jugará Liga de Quito ante Sao Paulo? El elenco universitario vuelve a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Está entre los ocho mejores del continente. Es el único club que se mantiene en competencia, que no es brasileño, ni argentino. Los ocho clasificados a cuartos de final tienen como antecedente haber ganado, al menos una vez, la Libertadores.

Los universitarios vencieron 2-0 a Botafogo, en la jornada del 21 de agosto del 2025, para lograr la clasificación a los cuartos de final. El equipo albo se impuso al vigente campeón de la Libertadores por un resultado global de 2-1.

Su rival en los cuartos de final es otro equipo brasileño: el Sao Paulo, dirigido por Hernán Jorge Crespo y que tiene en sus filas al defensor ecuatoriano Robert Arboleda. Liga de Quito será primero local y definirá la serie como visitante.

Jeison Medina (izquierda), de Liga de Quito, disputa el balón con Allan Loureiro de Botafogo el jueves 21 de agosto, en un partido de los octavos de final de la Copa Libertadores. EFE

¿Cuándo jugará Liga de Quito ante Sao Paulo?

Liga de Quito recibirá a Sao Paulo, el 17 de septiembre del 2025, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El horario aún está por definirse. En cambio, el partido de vuelta se jugará el 24 de septiembre, en el estadio Morumbí.

Además de LDU y Sao Paulo, a la fase de cuartos de final están clasificados los argentinos: River Plate, Vélez Sarsfield, Racing Club y Estudiantes de La Plata. También están los brasileños Flamengo y Palmeiras.