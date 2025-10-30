Palmeiras vs. Liga de Quito: estas son las alineaciones para la semifinal de la Libertadores

Liga de Quito celebra uno de los tres goles que le anotó al Palmeiras, en la semifinal de ida jugada en Quito, el 23 de octubre.

Aunque lo tiene todo en contra tras perder 3-0 en la ida ante Liga de Quito, el Palmeiras tiene fe en obrar este jueves 30 de octubre del 2025, (19:30) un milagro en casa para avanzar a la final de la Copa Libertadores 2025.

"Pocos creen, pero yo creo", avisó el entrenador del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira. "90 minutos es mucho tiempo. Prepárense para una noche mágica. Tengo fe en que algo mágico va a pasar", agregó en conferencia de prensa.

El equipo de Sao Paulo llega a la vuelta de las semifinales de la Libertadores, en el Allianz Parque, cargando el enorme peso de los goles marcados por Gabriel Villamil -doblete- y Lisandro Alzugaray en la ida, el jueves pasado, en los 2.850 metros sobre el nivel del mar de Quito.

Vengo de abajo y conseguí todo. Llegué al Palmeiras y juntos hicimos cosas que parecían impensables" Abel Ferreira / DT de Palmeiras

Encuentro entre Liga de Quito VS Palmeiras por Copa Libertadores en el estadio Rodrigo Paz. API

El técnico de los quiteños, el brasileño Tiago Nunes, llamó a "tener los pies en el suelo" para completar el trabajo. Nunes tendrá la baja del extremo Bryan Ramírez, clave en el triunfo de la semana anterior, pero expulsado en el tiempo agregado.

La de Ramírez (Bryan) será una dura ausencia, pero tengo un gran equipo, con jugadores de corazón y experiencia" Thiago Nunes / DT de Liga Deportiva Universitaria

Las alineaciones del Palmeiras vs. Liga de Quito

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez ; Andreas Pereira, Mauricio, Emiliano Martínez, Felipe Anderson; José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Liga Deportiva Universitaria: Alexander Domínguez; Ricardo Adé, Richard Mina y Leonel Quiñónez; José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Alexander Alvarado; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina. DT Tiago Nunes