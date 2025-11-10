Moisés Caicedo, nominado a Jugador del Mes en Chelsea: ¿cómo votar por 'Niño Moi'?

Moisés Caicedo es uno de los jugadores determinantes del Chelsea. Además, está nominado al 11 ideal de la FIFA.

Moisés Caicedo cumple una espectacular campaña con el Chelsea. El 10 de noviembre del 2025, 'Niño Moi' fue nominado para Jugador de Octubre en el cuadro londinense de la Premier League.

El futbolista ecuatoriano fue nominado junto al extremo portugués Pedro Neto; a los defensa ingleses Reece James y Josh Acheampong y al delantero brasileño Estevao. Este último, está en su primera temporada con el cuadro de los 'blues'.

¿Cómo votar por Caicedo? Chelsea habilitó su app para consignar los apoyos a los cinco nominados por sus actuaciones en el mes de octubre. 'Moi' es determinante en el equipo contribuyendo con goles, asistencias y gran despliegue.

Moisés Caicedo jugó los 90 minutos en la victoria del Chelsea sobre Wolverhampton, en la jornada del sábado 8 de noviembre del 2025. El volante recibió la tarjeta amarilla, a los 60 minutos.

Caicedo viajó desde Europa a Ecuador para concentrarse con la Selección. Desde el domingo 9, el futbolista ya forma parte de la convocatoria de la Tricolor para los partidos amistosos contra Canadá, el jueves 13 de noviembre en Toronto y ante Nueva Zelanda, el martes 18 en Nueva Jersey.