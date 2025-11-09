Así queda la tabla de posiciones de la LigaPro tras el triunfo de Barcelona sobre Orense

Orense SC enfrentó a Barcelona SC por la fecha 5 del Hexagonal final de la LigaPro 2025.

La tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro quedó más ajustada tras los cotejos disputados este domingo 9 de noviembre del 2025.

Por ejemplo, Barcelona SC logró una valiosa victoria en Machala al imponerse 2-1 ante Orense, con un doblete del delantero Janner Corozo, desde el punto penal

El encuentro, correspondiente a la Fecha 5 del hexagonal, fue un duelo intenso en el estadio Nueve de Mayo. El ‘Ídolo’ tuvo que trabajar el partido hasta el final para superar a un Orense que no se rindió fácilmente.

Con este triunfo, los 'toreros' sumaron tres puntos clave en su aspiración por alcanzar la punta del campeonato. Se posicionan terceros con 61 puntos.

Independiente del Valle cayó ante la U. Católica en la Ligapro

En otros resultados de la jornada, Universidad Católica dio la sorpresa al vencer 0-2 a Independiente del Valle en el estadio Banco Guayaquil, donde se frenó momentáneamente el dominio del conjunto negriazul.

Por su parte, Liga de Quito se impuso 3-1 ante Libertad de Loja en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en un partido que permitió al equipo albo reafirmar su fortaleza como local y mantenerse como uno de los principales contendientes al título.

Con estos resultados, la tabla de posiciones del primer hexagonal quedó de la siguiente manera:

1. Independiente del Valle – 73 puntos

– 73 puntos 2. Liga de Quito – 61 puntos

– 61 puntos 3. Barcelona SC – 61 puntos

– 61 puntos 4. Universidad Católica – 55 puntos

– 55 puntos 5. Libertad de Loja – 50 puntos

– 50 puntos 6. Orense – 50 puntos

El primer hexagonal, que se disputa entre el 4 de octubre y el 21 de diciembre de 2025, definirá no solo al campeón nacional, sino también los tres cupos a la Copa Libertadores y los tres boletos a la Copa Sudamericana.