Messi dijo que tiene 'bastantes dudas' de que vaya a seguir jugando 'mucho tiempo más'

Un aficionado deja una camiseta en la valla del cementerio El Prado, a las afueras de Rosario (provincia de Santa Fe, Argentina), el 9 de agosto de 2026

El astro argentino Lionel Messi dijo que tiene "bastantes dudas" de que vaya a seguir jugando al fútbol "mucho tiempo más", este miércoles 12 de agosto del 2026 en una emotiva carta de despedida a su padre y representante, Jorge Messi, quién murió a los 68 años.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", escribió Messi en una carta publicada en Instagram.

En el texto, Messi repasó los últimos meses de vida de su padre, coincidentes con el desarrollo del Mundial 2026.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo", contó el astro. "Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", agregó.

En el debut mundialista de Argentina frente a Argelia, Messi lloró tras anotar uno de sus tres goles, en un gesto que, según se conoció después, tuvo que ver con la situación de salud de su padre.

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido", contó el futbolista.

"No pude"

En su carta, Messi se refirió por primera vez a la final perdida ante España por 0-1 en New Jersey.

"Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", dijo el astro.

Messi contó que, al encontrarse con su padre, notó que no había podido disfrutar del Mundial: "Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada".

"No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo", añadió.

Con 39 años, Messi sorprendió al mundo en Norteamérica 2026 al anotar 8 goles y posicionarse como una de las figuras del torneo, con un rol clave para llevar a la Albiceleste hasta la final.

"Papá, amigo y representante"

Crítico y exigente con su hijo, pero también su pilar más constante, Jorge Messi fue quien acompañó a Lionel Messi desde las humildes canchas de Rosario, al norte de Buenos Aires, hasta la cima del fútbol mundial.

"Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar", recordó Messi en su carta. "A los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios", añadió.

Messi destacó el rol fundamental de su padre en su vida y en su carrera: "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada".

"Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo", concluyó.

Messi partió el martes por la noche de Argentina rumbo a Estados Unidos tras el funeral de su padre, según informó la prensa local.