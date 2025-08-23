Pervis Estupiñán registró una asistencia de gol, pero AC Milan perdió ante Cremonese

Strahinja Pavlovic celebra el gol del AC Milan junto con el ecuatoriano Pervis Estupiñán, quien lo asistió para que concretara la anotación.

El futbolista ecuatoriano Pervis Estupiñán registró este sábado 23 de agosto del 2025 su primera asistencia con la camiseta del AC Milan. Sin embargo, su equipo terminó sufriendo una dolorosa derrota por 2-1 ante el Cremonese en el partido ante el Cremonese por la Serie A de Italia.

La actuación de Pervis se vio opacada por el mal resultado. Aunque tuvo buenos comentarios de su actuación, el mal resultado generó críticas de los hinchas en el arranque del año.

El partido también tuvo otro condimento. El croata Luka Modric también tuvo un debut amargo en la Serie A con el Milan, derrotado en San Siro ante el recién ascendido Cremonese (1-2) en un duelo en el que una espectacular chilena de Bonazzoli arruinó la noche milanista.

No puede hacer milagros Modric, al menos no tan grandes. El Milan, lejos de abandonar la mala dinámica de la desastrosa pasada campaña, volvió a las andadas con un partido que nunca llegó a dominar por completo y en el que dio demasiadas alas a un Cremonese desatado.

La ausencia de Rafael Leao en el ataque, lesionado en el primer encuentro de la temporada, la primera ronda de la Copa Italia, mermó las opciones de un Milan que, pese a todo, no estuvo a la altura. El mexicano Santiago Giménez, referencia ofensiva, volvió a estar demasiado solo, demasiado aislado como referente.

Aún así se fabricó un gol que aplacó momentáneamente las malas sensaciones en San Siro. La alegría duró lo que tardó el colegiado en anular el tanto por fuera de juego. Volvieron las dudas a la grada milanista y, a la media hora de duelo, la confirmación de que al Milan le falta mucho camino por recorrer.

Fue Baschirotto el que, con su potencia física, se elevó en el corazón del área para rematar de cabeza un centro lateral y superar a Maignan. Tuvo que remar el Milan y, con Modric como director de orquesta, empezó a carburar, a hundir poco a poco al Cremonese hasta que, en una internada de Estupiñán, llegó el empate. Tocó línea de fondo el ecuatoriano y sacó un centro al segundo palo que hizo bueno Pavlovic, otro defensa, para salvar la situación.

Llegaron entonces los mejores minutos del Milan. El descanso cambió completamente la dinámica del duelo. El combinado de Allegri tomó la iniciativa, se impuso en el físico, en el dominio. Y un disparo desde fuera del área desató a la grada. Ahí empezó a creer.

Fueron unos minutos de asedio. Fofana, Pulisic, Gimenez, otra vez Modric... todas las sacó Audero bajo palos. Pero ahí, cuando el Milan tenía el gol de la victoria en su mano, llegó la locura de la noche en forma de chilena. Bonazzoli se armó de valor para hacer el gesto y enganchó a la perfección el centro para silenciar por completo San Siro.

No se recompuso del golpe el Milan, incapaz ante un recién ascendido cuando Modric abandonó el campo en el minuto 74. El proyecto de Allegri, con el croata como referente, todavía tiene que asentarse.