Universidad Católica se enfrenta con Delfín de Manta en la cancha de Teleamazonas

Mauricio Alonso, volante de Universidad Católica, es uno de los baluarte del 'Trencito'. El equipo capitalino se enfrenta con Delfín, en el estadio Atahualpa.

Universidad Católica vs. Delfín en la cancha de Teleamazonas. El sábado 13 de septiembre del 2025 se viene un partido intenso y con la promesa de muchos goles por esta señal. El juego se podrá ver, en señal nacional, desde las 16:15.

El 'Trencito' tiene como objetivo instalarse en el hexagonal en donde se definirá el título y la participación en las copas internacionales. Universidad Católica está en el quinto lugar de la tabla, con 42 unidades.

Universidad Católica entró en racha: lleva siete jornadas sin perder. De los últimos 21 puntos, el equipo de Diego Martínez conquistó 17. Ganó cinco partidos y empató en otras dos ocasiones.

Los 'camarattas' tienen la fuerza goleadora más importante de la Liga Pro. Tiene 51 goles y cuenta con el máximo romperredes del torneo: Byron Palacios, quien tiene 16 anotaciones en el Campeonato ecuatoriano.

Otros jugadores importantes en la campaña son Azarías Londoño, que tiene cinco goles y seis asistencias. Mauro Díaz, de gran partido ante Barcelona, en la jornada 27 es otro de los elementos a tener en cuenta.

Delfín ocupa el puesto 12 del torneo y quiere evitar caer en el cuadrangular del descenso. Los 'cetáceos' tienen 29 puntos, cuatro más que su rival de patio, el Manta. El equipo de Patricio Urrutia está en la ubicación 12 de la Liga Pro.