Sao Paulo vs Liga de Quito: ¿Óscar y Lucas Moura jugarán ante los albos por Libertadores?

Lucas Moura (izq.) y Óscar intentan recuperarse para llegar al partido ante Liga de Quito, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Sao Paulo recibe a Liga de Quito, por los cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores. El juego se realizará en la jornada del jueves 25 de septiembre del 2025. Los brasileños perdieron 2-0 en el cotejo de ida y necesitan encontrar respuestas urgentes para revertir la serie y acceder a las semifinales.

El equipo dirigido por Hernán Crespo apura la recuperación de dos de sus estrellas: los exinternacionales brasileños Lucas Moura y Óscar. Ambos llevan largos procesos de lesión, pero podrían reaparecer ante los universitarios.

Óscar, exjugador de Chelsea, no juega desde el 19 de julio, tras una fractura de tres vértebras. El mundialista con Brasil en el 2014, se perdió los últimos 14 partidos, pero estuvo a punto de ir a la banca de suplentes, en el último partido del torneo local ante Santos en Vila Belmiro.

Por su parte, Lucas Moura, exfutbolista del Tottenham de la Premier League, no estuvo en los últimos cinco partidos del Sao Paulo, por una fuerte dolencia en la rodilla derecha. Sin embargó, según reportó el medio O'Globo, la intención es que intente llegar al partido con los universitarios.

Lucas Moura realiza trabajos con balón, tras superar una lesión en la rodilla derecha. Es una de las estrellas de Sao Paulo, que quiere remontar la serie ante Liga de Quito. @saopaulo

O' Globo señala que la inclusión de las dos estrellas tiene dos funciones claves: elevar la moral del equipo, golpeado tras el 2-0 en Quito y motivar a los hinchas tricolores, para lograr un resultado positivo.